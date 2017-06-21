Руководитель опочецкой компании нарушил закон о персональных данных

12:43, 22 июня 2017, ПАИ

В Опочецком районе в компании ООО «Премир» отсутствовал локальный акт, устанавливающий порядок хранения и использования персональных данных работников. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, этот факт выяснился во время проверки.

В прокуратуре пояснили, что таким образом руководитель ООО «Премир» нарушил установленный законом порядок сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных) - статья 13.11 КоАП РФ.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, дело направлено в мировой судебный участок Опочецкого района для рассмотрения по существу.