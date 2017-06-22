Британские и российские хирурги обмениваются в Пскове опытом проведения уникальных операций

12:54, 22 июня 2017, ПАИ

Ведущие британские и российские врачи делятся в Пскове опытом проведения уникальных операций. Мастер-классы специалистов с мировым именем проходят на базе Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это практическая часть ежегодной научно-исследовательской конференции «Современные медицинские технологии в клинической практике», которая проходит 21-22 июня в Псковской области. За работой хирургов медики из разных уголков мира могут наблюдать в интернете.

В частности, в Пскове доктора Лондонского королевского госпиталя проведут микроваскулярную декомпрессию троичного нерва. Это тонкая нейрохирургическая операция по разделению сосуда и нерва на лице человека. В Пскове такую операцию делают впервые. Ее проводят хирурги Барази Синан и Санжи Басс, рассказал заместитель главного врача по лечебной части Псковской областной клинической больницы Вадим Солдатов.

Главный врач Многопрофильной клиники имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, ведущий эндовидеохирург Антон Пришвин проведет люмбоскопическую операцию по удалению надпочечника внебрюшным способом. «Когда необходимо удалить опухоль, обычно оперируют через брюшную полость. Доктор Пришвин это сделает через поясницу. Такой доступ менее травматичен для пациента и более эффективен», — уточнил Вадим Солдатов.

Петербургские специалисты сделают также редкую операцию на щитовидной железе с помощью эндоскопического вмешательства по методике ABBA. Этот способ оперирования отличает малая травматичность, меньшие сроки госпитализации и отсутствие у пациентов ярко выраженных шрамов на шее.

Также в этот день будет проходить мастер-класс по лечению онкологии печени доктора медицинских наук, хирурга Алексея Поликарпова из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Он специализируется на новом способе лечения онкологических заболеваний — химиоэмбализации. Это метод локальной химеотерапии. Лекарственные вещества вводятся через сосуды непосредственно к органу с опухолью. Тем самым увеличивается адресность препарата и снижается токсическое воздействие на организм.

Второй день конференции будет посвящен работе в секциях и научным докладам в области общей хирургии, нейрохирургии, хирургии аорты, химиоэмболизации, МРТ диагностике. В обсуждении примут участие главный хирург Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гордеев, невролог Госпиталя святого Георгия Джорджио Ламбру (Лондон), доктор Консультативно-диагностического центра с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации Виктор Собко, нейрохирург Владимир Мануковский из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, а также специалисты из Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманска. Всего ожидается более 70 участников.

Псковские хирурги в рамках конференции расскажут о проведенной в этом году экстренной уникальной операции на аорте. Она была сделана женщине, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Из-за невозможности провести вмешательство открытым способом хирурги Псковской областной больницы провели операцию внутрисосудистым доступом. В обсуждении операции примет участие и сама пациентка.

Также медики смогут заняться отработкой мануальных навыков на тренажерах-муляжах, которые специально доставлены в Псков для проведения конференции.

Добавим, что научно-практическая конференция «Современные медицинские технологии в клинической практике» на базе Псковской областной клинической больницы проходит в 5-й раз. Организаторы мероприятия — Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации и Псковская областная клиническая больница при поддержке Администрации области, Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.