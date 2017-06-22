Россия и Эстония договорились о восстановлении популяции угря

12:54, 22 июня 2017, ПАИ

С 19 по 21 июня в Пушкине Ленинградской области состоялось очередное заседание рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В составе делегаций приняли участие представители Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, органов исполнительной власти Ленинградской и Псковской областей, отраслевых научных учреждений.

Заседание рабочей группы началось с обсуждения текущей водохозяйственной обстановки в бассейне реки Нарва, а также результатов проводимых в 2016 году мероприятий по улучшению условий водоснабжения наседания и объектов экономики, отвода и очистки сточных вод и других водоохранных мер, на которые только российской стороной выделено 111,7 млн рублей.

Согласно проводимым исследованиям, запасы угря в акватории Финского залива, Чудско-Псковского озера и реке Нарве на протяжении длительного периода находятся в депрессивном состоянии, что обусловлено крайне низким уровнем естественного пополнения. По мнению специалистов, Нарвское водохранилище идеально подходит для роста угрей, до момента их ската в реки, однако следует наладить прохождение угрями такого серьезного препятствия, как плотина Нарвской ГЭС.

Необходимо отметить, что строительство угрехода было начато в 1955 году, в 1970 он введен эксплуатацию. Общая длина сооружения составляет 257 метров. Шумовая труба, имитирующая звуки водопада, привлекает к входу молодь данного вида водных биоресурсов. В 2005 году угреход был очищен, восстановлены лотковые крышки, произведены водолазные работы по очистке нижнего бьефа и входа в него.

Восстановление численности популяции угря в Нарвском водохранилище обоюдовыгодно для России и Эстонии, в связи с чем сегодня требуется восстановить прямое назначение созданного угрехода.

Подводя итоги встречи, стороны договорились продолжить обмен гидрологическими данными, информацией о нормативно-правовой базе, а также результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования водных биологических ресурсов в бассейне Чудско-Псковского озера и реки Нарва.