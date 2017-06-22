Псковские полицейские побывали на премьере спектакля «Усвятские шлемоносцы»

21:17, 22 июня 2017, ПАИ

21 июня, в рамках акции «Завтра была война», псковские полицейские побывали на премьере спектакля «Усвятские шлемоносцы» по мотивам повести Евгения Носова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Спектакль в постановке Александра Кладько в Псковском академическом театре драмы имени А. С.Пушкина вызвал у жителей областного центра и гостей региона большой интерес. И ожидания зрителей полностью оправдались. Прекрасная игра актеров и оригинальный сюжет никого не оставили равнодушными", - отметили в пресс-службе.

Страшная весть о начавшейся войне пришла в старинное русское село. Его жителям предстоит расстаться со своими близкими, оставить привычные крестьянские дела и взять в руки оружие, чтобы идти на защиту родной земли.

На сцене внешне никаких особых событий не происходит – только прощание с родными, сборы и отправка на фронт, но за всем этим чувствуется огромное внутреннее напряжение. «Это очень сильный спектакль, который полностью погружает в атмосферу тех трудных и трагических дней», - поделились своими впечатлениями полицейские после окончания представления.

Отметим, что организатором мероприятия стал член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, заслуженный артист России Виктор Яковлев, который играл в спектакле.