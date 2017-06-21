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Политика

Партия «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в гордуму Пскова

Псковское региональное отделение партии «Родина» на конференции, состоявшейся 20 июня, выдвинула единый список кандидатов и список одномандатников на выборы депутатов Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель псковской «Родины» Константин Вилков.

№ округа

 Кандидат

1

 Петрова С. В., преподаватель Псковского кооперативного техникума

2

 Шапошникова З. Е., врач высшей категории Псковской областной больницы

3

 Иванов И. Е., председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий

4

 Вилкова Н. А., учитель математики Псковской школы-интерната

5

 Попов А. В., начальник отделения Псковского военного комиссариата

6

 Министров В. А., директор ООО «БАМ»

7

 Ковальчук О. Л., начальник службы военизированной охраны 25-й бригады Министерства обороны

8

 Ракунов А. В., пенсионер ФСБ, советник руководителя регионального отделения партии «Родина» по взаимодействию с правоохранительными органами

9

 Петров О. В., начальник службы безопасности Псковского завода «ПЭМЗ»

10

 Нетудыхаткин А. А., заместитель директора по экономики и финансам «Альфа-транс»

11

 Вилков К. В., руководитель Псковского  регионального отделения партии «Родина»

12

 Ермаков П. С., директор ООО «Псков стройка»

13

 Березина Ю. Н., воспитатель-сурдопедагог детского сада № 51

14

 Овдеенко Я. В., офицер в отставке, заместитель директора ООО «АПК»

15

 Васильев И. С., фельдшер Псковской городской поликлиники
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