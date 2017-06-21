Партия «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в гордуму Пскова
Псковское региональное отделение партии «Родина» на конференции, состоявшейся 20 июня, выдвинула единый список кандидатов и список одномандатников на выборы депутатов Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель псковской «Родины» Константин Вилков.
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№ округа
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Кандидат
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1
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Петрова С. В., преподаватель Псковского кооперативного техникума
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2
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Шапошникова З. Е., врач высшей категории Псковской областной больницы
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3
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Иванов И. Е., председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий
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4
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Вилкова Н. А., учитель математики Псковской школы-интерната
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5
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Попов А. В., начальник отделения Псковского военного комиссариата
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6
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Министров В. А., директор ООО «БАМ»
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7
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Ковальчук О. Л., начальник службы военизированной охраны 25-й бригады Министерства обороны
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8
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Ракунов А. В., пенсионер ФСБ, советник руководителя регионального отделения партии «Родина» по взаимодействию с правоохранительными органами
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9
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Петров О. В., начальник службы безопасности Псковского завода «ПЭМЗ»
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10
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Нетудыхаткин А. А., заместитель директора по экономики и финансам «Альфа-транс»
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11
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Вилков К. В., руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина»
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12
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Ермаков П. С., директор ООО «Псков стройка»
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13
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Березина Ю. Н., воспитатель-сурдопедагог детского сада № 51
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14
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Овдеенко Я. В., офицер в отставке, заместитель директора ООО «АПК»
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15
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Васильев И. С., фельдшер Псковской городской поликлиники