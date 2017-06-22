Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат

13:29, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня, в День памяти и скорби, в Себежском районе состоялась торжественная церемония перезахоронения 29 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Останки воинов найдены в ходе весенней «Вахты памяти» силами поисковых отрядов «Забытый батальон» (Себеж) и «Обелиск» (Стерлитамак). Их погребли у подножия мемориала в честь защитников Себежского укрепленного района в деревне Заситино.

На мероприятия присутствовали руководство области и района, местные жители и ветераны, а также воспитанники детских патриотических клубов.

Перед началом торжественной церемонии к мемориалу вышел почетный караул и вынес Знамя Победы. Ветераны приветствовали флаг стоя. Затем память защитников Себежской земли почтили минутой молчания.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал сегодняшний день особенным. «22 июня, ровно 76 лет, назад началась Великая Отечественная война — самая тяжелая и кровопролитная война в мире. Себежский край и Псковская земля первыми встретили неприятеля и практически последними изгоняли его с нашей земли», — сказал Андрей Турчак и пожелал ныне живущим ветеранам здоровья и крепости духа. «Вечная память героям, вечная слава нашим ветеранам. Спасибо вам!» — сказал он.

Андрей Турчак также отметил, что война не окончена, пока не будет похоронен последний солдат, и поблагодарил поисковиков за их работу: «То, что вы делаете, — это великое дело, сохранение памяти о том беспримерном подвиге, который явил весь советский народ».

Он также призвал всех хранить память о войне и ее героях. «Пока в нас живет память — наш народ не победить», — подытожил губернатор.

Командир себежского поискового отряда Владимир Бумаков отметил важность поисковых операций. «Я уверен, что, если поменять местами наши поколения, наши предки делали бы сейчас то же самое, что и мы, хранили бы нашу память», — сказал он и добавил, что связь поколений русского воинского духа неистребима на русской земле.

Воспоминаниями о военных годах поделилась ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Себежского района, разведчица Антонина Клубкова. «Каждый день и каждый час мы ждали победы. Хотя война уходит в прошлое, память о ее жертвах навсегда остается в наших сердцах», — сказал она и обратилась к молодым людям с напутствием беречь мир.

Глава Себежского района Леонид Курсенков напомнил, что сегодня исполняется ровно год со дня создания мемориала в честь защитников Себежского укрепленного района, и поблагодарил всех причастных к его созданию.

После торжественных речей представители духовенства совершили панихиду по погибшим. Затем под троекратный оружейный салют останки павших солдат были преданы земле. По окончании церемонии Андрей Турчак вместе с ветеранами ВОВ возложил к монументу цветы.

Добавим, что мемориал в честь защитников Себежского укрепленного района был открыт по инициативе местных жителей в 2016 году в результате общих усилий руководства области, города Себежа и Себежского района. Он возведен на местах кровопролитных боев 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Республике Башкортостан и прибывшей в Себежский район для прикрытия смоленского направления.