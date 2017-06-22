Псковичи почтили память павших у Могилы неизвестного солдата

13:45, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня в Пскове у Могилы неизвестного солдата и в Аллее героев состоялся традиционный торжественно-траурный ритуал возложения Гирлянды воинской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Почтить память павших воинов пришли и. п. главы Пскова Владимир Воробьев, депутаты Псковского областного собрания, управляющий делами аппарата Псковской городской Думы Светлана Комарова, представители администрации Пскова, директор МП города Пскова «Северо-Западный ЦСМ» Валерий Тюменцев, командование и военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города, школьники и воспитанники детских садов. Вместе с воинами Псковского гарнизона почетный караул у монумента несли воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

В начале церемонии заупокойную литию в память о воинах, погибших за свободу и независимость нашей Родины, совершил настоятель храма Александра Невского, Почётный гражданин Пскова, протоиерей Олег Тэор.

Затем все участники ритуала возложили к Могиле неизвестного солдата гирлянды воинской славы и корзины цветов и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 22 июня во всей России отмечается День памяти и скорби. Он установлен Указом президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этот день, на рассвете, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 км от государственной границы. Кроме фашистской Германии против СССР выступили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния.