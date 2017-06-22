Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
В прямом эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стартовала беседа с заведующей историческим отделом Псковского музея-заповедника Еленой Суховой. Темой разговора станет годовщина начала Великой Отечественной войны, которая отмечается сегодня, 22 июня.
В июне 1941 года, после оступления советских войск из Прибалтики, Псков стал первым крупным российским городом, принявшим на себя удар противника. Гитлеровское командование отводило Пскову особое место, называя «ключом к парадным дверям Ленинграда». Что происходило в Пскове в день объявления войны, как горожане готовились к обороне, куда упала первая бомба — свои вопросы гостю проекта можно оставить на странице трансляции ПАИ-live