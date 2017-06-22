Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России

14:08, 22 июня 2017, ПАИ

Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России. Регион с семью событиями в июле 2017 года оказался на десятой строчке списка, сообщает rtournews.ru.

Рейтинг составлен Национальным календарем событий EventsInRussia.com и предназначен для оценки активности деятельности регионов по информированию туристов, турфирм и зарубежных национальных офисов Visit Russia о туристско-привлекательных событиях. Механизм оценки рассчитывается автоматически на основе данных нацкалендаря.

С 24 событиями лидером рейтинга событийной активности России стала Ленинградская область. На втором месте – Свердловская область, на третьем – Московская (по 12 событий). В первую пятёрку рейтинга событийной активности июля также вошли Челябинская и Ярославская области (по 12 событий).

Замыкают рейтинг топ-10 Владимирская область (11 событий), Алтайский край (11), Вологодская (10), Нижегородская (8) области.

Всего на июль в EventsInRussia.com опубликовано более 300 анонсов событий, из которых 38 признано национальными.