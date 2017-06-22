ЕГЭ по русскому языку в 2017 году успешно сдали больше выпускников, чем годом ранее

21:56, 22 июня 2017, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Рособрнадзора.

Участниками экзамена стали почти 617 тысяч человек. Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.



Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена (в 2016 году их число составило 1%).



«В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач. Данные результаты свидетельствуют об успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и являются итогом серьезной адресной работы, которая была проведена с отстающими школьниками в регионах и муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили серьезные проблемы с уровнем школьного образования», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.



Минимальный порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл ЕГЭ по русскому языку для поступающих, не смогли преодолеть 1,6% участников. В 2016 году число участников ЕГЭ по русскому языку, которые не преодолели этот порог, составило 2,5%.



Благодаря широкомасштабному внедрению новой технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) проверка работ и обработка результатов ЕГЭ по русскому языку завершена раньше установленного срока. Участники экзамена смогут узнать свой результат на пять дней раньше – с 22 июня. Сделать это можно через личный кабинет на портале ЕГЭ - ege.edu.ru.



Выпускники текущего года, которые не смогли набрать необходимый для получения аттестата минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, но получили положительный результат на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ – 29 июня.