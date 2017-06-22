Летний тифлокинозал начал работу в Пскове

22:55, 22 июня 2017, ПАИ

Фонд Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) пополнился советскими, российскими, зарубежными художественными и мультипликационными фильмами с тифлокомментариями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Пополнение произошло благодаря сотрудничеству библиотеки с культурно-спортивным реабилитационным центром Всероссийского общества слепых (Москва) и Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Культурно-спортивный реабилитационный центр Всероссийского общества слепых (КСРК) занимается производством документальных, информационных и учебных фильмов, съёмкой и монтажем всех культурных и спортивных мероприятий, проводимых под эгидой КСРК. Готовые кино-фото материалы размещаются на сайте Центра или демонстрируются перед различной аудиторией как самостоятельные фильмы документально-познавательного, рекламно - информационного или учебно-методического характера.

На сегодняшний день в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих насчитывается 27 фильмов, адаптированных для незрячих и слабовидящих.

Слепые с детства, тотально незрячие читатели имеют возможность лучше понять картину и почувствовать себя полноценным зрителем.

Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.

22 июня в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих начал свою работу «Летний тифлокинозал». Сегодня состоялась демонстрация художественного фильма «Брестская крепость», посвященного трагической дате в истории страны. Доставка на сеанс особенных зрителей осуществляется библиотечным транспортом по предварительной заявке. Тифлокинозал будет работать в июле и августе.

