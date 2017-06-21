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Опочецкий прокурор направил в суд уголовное дело на женщину, задолжавшую 50 тысяч рублей алиментов

Прокурор Опочецкого района направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в неуплате средств на содержание детей без уважительной причины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, ей грозит лишение свободы сроком до 1 года.

Выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей суд обязал женщину в 2013 году.  Однако на данный момент ее задолженность превышает 50 тысяч рублей.

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