20 тонн немецких кормов для собак развернули на границе Псковской области

20:52, 22 июня 2017, ПАИ

21 июня в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запрещен ввоз в Российскую Федерацию из Германии более 20 тонн кормов для собак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар сопровождался ветеринарным сертификатом Германии на экспортируемые из Европейского союза в Таможенный союз неконсервированные/сухие корма животного происхождения для непродуктивных домашних и декоративных животных, ветеринарным сертификатом Германии на экспортируемые из Европейского союза в Таможенный союз консервированные корма животного происхождения для непродуктивных домашних и декоративных животных.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра в доступной части товара на индивидуальной упаковке «Rind mit Spatzie&Zucchini» выявлена перемаркировка даты реализации товара. На упаковке указана дата реализации товара 16.03.2018, поверх которой наклеена наклейка с датой реализации 16.03.2020. Ветеринарный сертификат Германии выдан 16 июня 2016 года. Дата выработки товара, заявленная в п. 2.2. указанного ветеринарного сертификата - апрель 2016, май 2017, апрель 2017, декабрь 2015, декабрь 2014.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.