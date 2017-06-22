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Общество

Ремонт дворов обсудили в УГХ с директорами управляющих компаний Пскова

22 июня в зале заседаний Управления городского хозяйства состоялось еженедельное рабочее совещание с управляющими компаниями Пскова. На встрече обсудили, в частности, взаимодействие УК с подрядными организациями на период проведения ремонтных работ дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Напомним, что в 2017 году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое. Кроме того, в Пскове действует пятилетний проект по благоустройству дворов «Городская среда», который инициирован партией «Единая Россия». По нему на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год выделено около 40 млн рублей.

Работа по выявлению дворовых территорий, которые подлежат ремонту в первую очередь, проведена в 2016 году. При этом учитывались обращения жителей на официальный сайт города Пскова и к депутатам по округам. План ремонта утвердили депутаты Псковской гордумы. В настоящее время коммунальные службы готовятся к ремонтным работам. Запланированный объём предполагается выполнить с июля по октябрь 2017 года.

Фото pskovgorod.ru

«Выработан комплексный и единый подход к ремонту территории городских дворов и проездов к ним. Проведена сверка и согласование сроков проведения работ в каждом дворе между подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями, чтобы не получилось, как это бывает - сначала асфальтируют, а потом начинают укладывать трубы», - подчеркнул заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов.

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