Память первых жертв фашистской оккупации города почтили в Пскове

14:43, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, у памятного знака первым жертвам фашистской оккупации Пскова горожане почтили память павших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном митинге приняли участие и. п. главы города Владимир Воробьев, заместитель Главы администрации Пскова Мария Михайлова, управляющий делами аппарата Псковской гордумы Светлана Комарова, председатель Псковского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Гаврилов, ветераны, учащиеся школ и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

«Есть события, которые никогда не забудутся нашему народу, над ними не властно время. 76 лет прошло с того момента, как фашистская Германия напала на нашу страну без объявления войны. Наш долг в этот день поклониться и павшим, и живым за великий подвиг старшего поколения во имя жизни и мира на земле», - обратился к собравшимся Владимир Воробьев.

Память первых жертв фашистской оккупации Пскова почтили минутой молчания. Затем собравшиеся возложили цветы к памятному знаку.