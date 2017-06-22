В Великих Луках прошёл траурный митинг по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны

14:58, 22 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в Великих Луках на воинском мемориальном захоронении прошёл траурный митинг по случаю 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации муниципалтета, в митинге приняли участие руководители города, депутаты Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания, ветераны, представители трудовых коллективом и учащиеся школ.

Митинг открыл первый заместитель главы города Сергей Гусев. «С каждым годом все всё дальше от нас события той страшной войны. Но мы всегда будем чтить и помнить великий подвиг доблестных защитников Отечества, воспитывая на их примере нашу молодёжь, — сказал он. — Сейчас мы живём в неспокойное время, и наша задача сделать всё, чтобы никогда не повторились все ужасы войны и чтобы только мирное небо было над нашими головами. В день памяти и скорби мы низко склоняем головы перед всеми, чьи имена известны и чьи могилы до сих пор безымянны. Вечная память и слава всем, кто ценой своей жизни освободил нашу страну и всю Европу от фашизма, кто подарил будущим поколениям мир и свободу».

Следом за ним выступил глава администрации Великих Лук Виктор Каменский: «Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Оглядываясь сквозь годы на их подвиг, как нельзя лучше понимаешь, что есть на земле сила, которую не способны уничтожить ни время, ни злая воля - это любовь к своей Родине. Здесь, на воинском мемориальном захоронении, покоятся останки более шести тысяч солдат и офицеров, погибших при защите и освобождении города, подпольщиков и партизан, мирных жителей. Мы - дети, внуки и правнуки великих героев прошлого, обязаны пронести память о них, об их беспримерном подвиге через века. Мы не позволим забыть о преступлениях нацизма и не допустим повторения подобного!».

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин города Валентин Афанасьев рассказал, о том, что он, как и все его сверстники, хорошо помнит этот день, когда началась война. «Помните, что своей сегодняшней жизнью мы должны быть благодарны тем, кто свою жизнь отдал за наше прекрасное будущее», — призвал он, обращаясь к молодому поколению.

К участникам митинга обратились также Почетный гражданин города Великие Луки, архимандрит Сергий и заместитель начальника отдела военного комиссариата по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Евгений Коновалов. В завершение митинга прозвучал воинский салют.

Затем к братской могиле и одиночным захоронениям были возложены венки и цветы, а архимандрит Сергий отслужил заупокойную литию по всем погибшим в годы Великой Отечественной войне.

Также сегодня цветы и венки были возложены и к другим памятным местам города, связанным с историей Великой Отечественной войны.