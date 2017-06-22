1
15:02
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14:08
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
13:29
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
12:57
Ганза-2017: Путь к себе
12:02
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра
09:46
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
09:30
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
Еще новости
Общество

Президент России поручил перераспределить доходы от акцизов на топливо в пользу регионов

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в ближайшее время решить вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу региональных дорожных фондов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания президента с членами Правительства глава Минтранса Максим Соколов посетовал на то, что субъекты РФ недополучают средства от акцизов на топливо, и предложил пересмотреть норматив распределения этих акцизов между федеральным и региональными дорожными фондами таким образом, чтобы последние получали больше.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов доложил, что Минфин уже готовит предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме. На вопрос президента о том, когда они будут готовы, А. Силуанов ответил, что ведомство планирует их представить к 2018 году с тем, чтобы они заработали в 2019 году.

«Опять 2019 год! - сказал глава государства. - Дмитрий Анатольевич (Медведев), я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять, сколько именно, но совершенно точно нужно часть того, что мы собрали по этим акцизам (в федеральный бюджет), перераспределить в пользу регионов, хотя бы рубль, 50 копеек». Глава кабмина заверил, что займется этим вопросом.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
22 июня 2017
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
22 июня 2017
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
22 июня 2017
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра
22 июня 2017
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра 2
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
22 июня 2017
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня 2
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
22 июня 2017
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
22 июня 2017
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах
21 июня 2017
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах

Идет загрузка...