Первая встреча «Школы активного гражданина» состоялась в Пскове

15:38, 22 июня 2017, ПАИ

21 июня состоялась первая встреча в «Школе активного гражданина», организованная Общественной палатой города Пскова. Участники встречи обсудили утвержденный в регионе норматив на содержание общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе встречи были даны юридические разъяснения по порядку применения норматива. Начисления по отдельным квитанциям, которые псковичи взяли с собой, пояснил директор управляющей организации «Микрорайон № 2», эксперт Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) Дмитрий Гусаков.

Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, курирующий работу Клуба председателей МКД, отметил важность активной позиции собственников в контроле за порядком начисления на коммунальные ресурсы и выполняемыми работами. Он рассказал об участии председателей многоквартирных домов города в подготовке норматива на общедомовые нужды.

«Школа активного гражданина» планирует проводить встречи каждую среду в 18:00 в библиотеке на улице Конной, 6. «Школа активного гражданина» рассчитана на расширение общественного интереса к домовому самоуправлению. Принять участие в работе школы может любой желающий.