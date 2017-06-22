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Общество

Урок мужества провели сотрудники СОБР Росгвардии в Печорском районе

22 июня, в День памяти и скорби, в детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Печорском районе сотрудники СОБР отдела Росгвардии по Псковской области повели Урок мужества. Об этом Псковскому агетству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области

Пред школьниками выступил командир СОБР полковник полиции Алексей Холодков, он напомнил о необходимости чтить память героев, павших в боях Великой Отечественной войны, и никогда не забывать о подвигах своих предков.

Затем спецназовцы познакомили ребят с историей псковского СОБРа и организовали выставку экипировки и спецсредств, состоящих на вооружении в спецподразделениях Росгвардии. Экспозиция вызвала у детей неподдельный интерес, отметили в пресс-службе и добавили, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области. 

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