Урок мужества провели сотрудники СОБР Росгвардии в Печорском районе

15:44, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня, в День памяти и скорби, в детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Печорском районе сотрудники СОБР отдела Росгвардии по Псковской области повели Урок мужества. Об этом Псковскому агетству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Пред школьниками выступил командир СОБР полковник полиции Алексей Холодков, он напомнил о необходимости чтить память героев, павших в боях Великой Отечественной войны, и никогда не забывать о подвигах своих предков.

Затем спецназовцы познакомили ребят с историей псковского СОБРа и организовали выставку экипировки и спецсредств, состоящих на вооружении в спецподразделениях Росгвардии. Экспозиция вызвала у детей неподдельный интерес, отметили в пресс-службе и добавили, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.