На улице Западной возле сквера Ветеранов по просьбе депутата Сорокина оборудуют пешеходный переход

15:53, 22 июня 2017, ПАИ

В Пскове на улице Западной между домом №14 и сквером Ветеранов по инициативе депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина оборудуют пешеходный переход. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня на очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения сообщил начальник отдала по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации Пскова Евгений Зинкевич в ходе отчёта о решении ранее рассмотренных вопросов.

Также он доложил о результатах выезда членов комиссии в микрорайон «Освище» для изучения инициативы депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, который по просьбе местных жителей поднимал вопрос о возможно неправильной настройке светофоров на улице Чудской.

Евгений Зинкевич отметил, что участники выездного совещания пришли к выводу, что необходимо пересмотреть режим работы светофора, увеличив длительность фазы, разрешающей переход, а также установить знаки «ведется видеонаблюдение».

Представители ГИБДД, в свою очередь, предложили увеличить также и фазу для водителей, а руководитель управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров заметил, что можно разделить переход на две части, чтобы не останавливать оба встречных потока: по его словам, пешеходы смогут ожидать своей фазы на островке безопасности.

«А что это даст? В основном там дети. Не будут ли перебегать на красный?», — выразил сомнение депутат Стороненков.

В результате члены комиссии не приняли окончательного решения по данному вопросу, решив проработать другие варианты.