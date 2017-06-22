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Экономика

Томаты неизвестного происхождения будут уничтожены в Псковской области

В фитосанитарных контрольных пунктах Лобок (Невельский район) и Долосцы (Себежский район) задержаны два автомобиля, перемещавших из Белоруссии растительную продукцию без сопроводительных документов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, часть товара будет возвращена экспортеру, часть — уничтожена.

Фото rshn-tver.ru

При осмотре видимой части груза специалисты обнаружили свежие томаты, огурцы, черешню общим весом около 3 тонн. Маркировка на упаковке продукции отсутствовала.

В рамках соблюдения законодательства РФ Управление выдало предписание о возврате черешни и огурцов в Белоруссию, томаты неустановленного происхождения подлежат изъятию и уничтожению.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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