Томаты неизвестного происхождения будут уничтожены в Псковской области

16:10, 22 июня 2017, ПАИ

В фитосанитарных контрольных пунктах Лобок (Невельский район) и Долосцы (Себежский район) задержаны два автомобиля, перемещавших из Белоруссии растительную продукцию без сопроводительных документов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, часть товара будет возвращена экспортеру, часть — уничтожена.

При осмотре видимой части груза специалисты обнаружили свежие томаты, огурцы, черешню общим весом около 3 тонн. Маркировка на упаковке продукции отсутствовала.

В рамках соблюдения законодательства РФ Управление выдало предписание о возврате черешни и огурцов в Белоруссию, томаты неустановленного происхождения подлежат изъятию и уничтожению.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).