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Общество

На улице Звёздной в Пскове по просьбам интернет-активистов сделают дополнительный пешеходный переход

В Пскове на улице Звёздной в районе домов №№ 10-12 оборудуют дополнительный пешеходный переход. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующее решение сегодня, 22 июня, приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Инициатива о создании дополнительного перехода была высказана членом Общественной палаты Псковской области Алиной Черновой в группе «КОНТРОЛЬ.ПСКОВ» в Facebook: она отмечала, что после ремонта дорожного полотка на улице Звёздной скоростной режим там вырос, при этом траффик по улице теперь довольно интенсивный из-за активного строительства многоквартирных домов в последнее время на улице Юности. Между тем единственный пешеходный переход на этом участке улицы Звёздной есть только в районе дома №19, доложил членам комиссии начальник отдала по транспорту и связи управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгений Зинкевич.

При обсуждении вопроса члены комиссии отметили, что также необходимо будет оборудовать в соответствии со всеми действующими нормативами подходы к переходу.

Сроки создания нового перехода пока не определены. По словам председателя комиссии, заместителя главы администрации Пскова Светланы Исекеевой, этот вопрос проясниться только во время формирования бюджета на 2018 год. 

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