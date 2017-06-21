Решивший разобрать чужую «Хонду» великолучанин предстанет перед судом

16:30, 22 июня 2017, ПАИ

В Великолукском районе в суд направлено уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в краже автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 29 мая 2016 года 21-летний житель Великих Лук находился на дискотеке в клубе поселка Борки. В ходе разговора от своего знакомого он узнал, что поблизости во дворах стоит вышедший из строя автомобиль «Хонда».

Юноша решил похитить его, чтобы затем разобрать на запчасти и продать. Он сел в салон иномарки, где с помощью отвертки снял пластмассовую защиту на замке зажигания и открутил его, что позволило разблокировать руль. Затем выкатил машину со двора дома на проселочную дорогу, намереваясь перевезти ее в деревню Сыроквашино Великолукского района.

Понимая, что одному похищенный автомобиль ему не отбуксировать, обвиняемый остановил проезжавшую мимо машину и попросил помощи в буксировке. Оставив «Хонду» в Сыроквашино, он отправился домой.

В течение нескольких дней полиция проводила оперативно-розыскные мероприятия. В итоге фигуранта удалось установить и задержать. В ходе следствия он дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Собрана достаточная доказательная база, допрошены свидетели и проведена криминалистическая экспертиза.