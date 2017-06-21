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Решивший разобрать чужую «Хонду» великолучанин предстанет перед судом

В Великолукском районе в суд направлено уголовное дело  в  отношении молодого человека, обвиняемого в краже автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью  29 мая 2016 года  21-летний житель Великих Лук находился на дискотеке в клубе поселка Борки. В ходе разговора от своего знакомого  он узнал, что поблизости во дворах стоит вышедший из строя автомобиль «Хонда».

Юноша решил похитить его, чтобы затем разобрать на запчасти и продать. Он сел в салон иномарки, где с помощью отвертки снял пластмассовую защиту на замке зажигания и открутил его, что позволило разблокировать руль. Затем выкатил машину со двора дома на проселочную дорогу, намереваясь перевезти ее в деревню Сыроквашино Великолукского района.

Понимая, что одному похищенный автомобиль ему не отбуксировать, обвиняемый остановил проезжавшую  мимо  машину и попросил помощи в буксировке. Оставив «Хонду» в Сыроквашино, он отправился домой. 

В течение нескольких  дней полиция проводила  оперативно-розыскные мероприятия. В итоге фигуранта удалось установить и задержать. В ходе следствия он дал признательные показания.

Похищенное имущество  изъято и возвращено  владельцу. Собрана достаточная  доказательная база, допрошены свидетели и проведена криминалистическая экспертиза.

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