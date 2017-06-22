Псковская комиссия по безопасности дорожного движения не смогла принять решения по проезду возле ЖК «Афины»

16:45, 22 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 22 июня, комиссия по безопасности дорожного движения города Пскова не смогла принять решение по вопросу использования старого проезда возле ЖК «Афины» на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутат городской Думы Григорий Стороненков доложил членам комиссии, что сейчас многие водители проезжают с Чудской на улицу Ижорского Батальона по этому проезду, чтобы не ждать зелёного сигнала светофора на пересечении этих улиц. По мнению депутата, эта ситуация опасна. «Есть предложение повесить знак «Жилая зона» на пересечении Чудской и межквартального проезда, ведущего к «Афинам», — сказал он. — Так мы исключим сквозной проезд, остановку грузового транспорта, ограничим скорость движения. Инициатива исходит от местных жителей».

С предложением не согласился начальник городского УГИБДД Владимир Папорт: «Какая это жилая зона?! К какому дому она относится? Это межквартальный проезд!»

Руководитель управления городского хозяйства (УГХ администрации Пскова Алексей Захаров, в свою очередь, сказал: «Согласен, что там нужно ограничение, но другими знаками». Он предложил установить в начале проезда знак, запрещающий стоянку грузовиков.

Такую позицию поддержал и начальник отдала по транспорту и связи Евгений Зинкевич: «Вешая знак «жилая зона» мы как бы соглашаемся, что туда могут выходить пешеходы».

Тогда г-н Папорт: предложил альтернативный вариант: «Просто с улицы Чудской закрыть въезд на данный проезд, поворот направо. Кардинальное решение!» На это возразил уже депутат по данном округу г-н Стороненков: «Этот узел будет перегружен, надо где-то делать разворот».

После этого Алексей Захаров предложил более детально изучить вопрос, учтя появление в перспективе новых домов в районе.

«А что по проекту планировки? Там же должна быть схема организации дорожного движения. Надо для начала ее посмотреть», — резюмировала председатель комиссии, заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева.