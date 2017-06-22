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Общество

Образовательные организации региона получат новую компьютерную технику для проверки качества обучения

В образовательные организации и пункты проведения экзаменов в Псковской области в скором времени должны поступить 100 новых компьютеров, 50 принтеров и сканеры. Новая техника должна поступить в рамках проекта «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», который реализуется по федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы. Регион стал участником этого проекта в нынешнем 2017 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации,  также будет обновлена мматериально-техническая база регионального центра обработки информации ЕГЭ и ОГЭ.

Оборудование будет предназначено для проведения в пунктах проведения экзаменов оценочных процедур федерального и регионального уровня (Всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования, региональный квалиметрический мониторинг).

Реализация проекта подразумевает не только приобретение оборудования, добавили в пресс-службе: в области уже проведена работа по повышению квалификации работников образования и технических специалистов, обучение прошли 442 человека. Кроме того, были разработаны новые оценочные инструменты для обучающихся 10 классов по обществознанию и математике, сейчас разрабатываются информационно-аналитические сервисы для руководителей образовательных организаций, педагогов, которые позволят проводить оценочные процедуры самим школам и муниципалитетам, а также поможет использовать результаты оценки для совершенствования подготовки обучающихся и при повышения квалификации педагогов области.

Оператором проекта является Региональный центр информационных технологий. В реализации проекта также принимают участие Центр оценки качества образования и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

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