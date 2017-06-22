Александр Котов вновь встретился с участниками долевого строительства дома по улице Индустриальной в Пскове

17:07, 22 июня 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провёл очередную встречу с участниками долевого строительства дома № 6А по улице Индустриальной в Пскове Денисом Поздняковым и Сергеем Андреевым. Обсуждение перспектив проведения работ на долгострое прошло в плановом порядке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов проинформировал представителей сообщества участников долевого строительства, какие меры были приняты со времени майского совещания. «Мы ни о чём не забыли, процесс идёт, но и ускорить его мы не можем, - отметил он. – На прошлом совещании мы попросили ещё и прокуратуру обратить внимание на это дело. После того, как будет вынесено решение, предпримем следующие шаги».

Председатель Собрания также обратил внимание, что определить стоимость выполнения работ, необходимых для сдачи дома, оказалось не так просто. «Мы не можем получить исчерпывающую информацию от застройщика. Всё, что мы сейчас видим, не бьётся – баланса нет. Поэтому для определения стоимости необходимо провести инвентаризацию и получить сведения о задолженностях застройщика, что не так-то просто – для этого нужно иметь на руках коммерческие договоры», - пояснил Александр Котов.

Денис Поздняков и Сергей Андреев согласились, что недоработки застройщика заключаются не только в очевидных недостатках – например, неустановленных эркерах и невыполненном благоустройстве придомовой территории. В отдельных квартирах не до конца зашиты гипроком стены, где-то не проложена электропроводка. Установить полный перечень можно в претензионном порядке, но для этого необходим доступ во все помещения и время.

При этом времени, как отмечают сами участники долевого строительства, в запасе не так много. У дома уже накопились долги перед Теплосетями, и нет уверенности, что с началом отопительного сезона муниципальное предприятие пойдёт на уступки.

«В следующий раз мы с вами встретимся, когда продвинемся в переговорах с потенциальным подрядчиком. Будем на связи», - пообещал представителям сообщества дольщиков Александр Котов. Денис Поздняков и Сергей Андреев в свою очередь заверили, что в ближайшее время проведут с соседями общее собрание и обсудят возможность посильного финансирования части строительных работ. Такой подход, по мнению участников встречи, поможет не только быстрее найти возможного инвестора, но приблизить сроки сдачи дома.

Напомним, что первая незапланированная встреча обманутых дольщиков с председателем областного Собрания состоялась 19 мая во время пикета, который проходил у здания Дома Советов. Во время краткого разговора с гражданами Александр Котов пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с депутатами и пригласить дольщиков в Собрание для выработки конструктивных предложений по вопросу завершения строительства многоквартирного дома на улице Индустриальной.

26 мая к диалогу о возможных путях выхода из сложившейся ситуации спикер пригласил всех участников процесса: в совещании приняли участие заместитель губернатора области Максим Жаворонков, глава администрации Пскова Игорь Калашников, председатель Государственного комитета Псковской области по строительству и жилищному надзору Валерий Полупанов, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгений Шевченко, руководители фирмы-застройщика «Строй-Кром» Валерий Галкин и Михаил Сидоров, представители дольщиков.