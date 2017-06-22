Место отправки псковских школьников в летние лагеря хотят перенести с улицы Пароменской на Комсомольску площадь

17:28, 22 июня 2017, ПАИ

Городское управление ГИБДД Пскова выступило с инициативой о переносе места отправки школьников в летние лагеря с улицы Пароменской, где располагается база Центра детского отдыха, в другое место. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, этот вопрос сегодня, 22 июня, обсуждался на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Сначала начальник городского УГИБДД Владмир Папорт напомнил, что с 1 июля должны наконец вступить в силу новые правила перевозки детей, которые ужесточают требования безопасности. В частности, перевозка детских групп на автобусах старше 10 лет будет категорически запрещена.

«Мы проводили собрание 26 турфирм и перевозчиков в ГАИ, обращали на это внимание. У некоторых были надежды, что введение новых правил снова отложат», — заметил Папорт. — Бывают грубейшие факты: за детьми приезжает автобус с разбитым лобовым стеклом».

В свою очередь инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова заметила, что в Пскове всего 2 организации имеют в своём автопарке автобусы, удовлетворяющие новым требованиям, в связи с чем выразила опасение, что «наши дети не смогут никуда выезжать и будут изучать мир по интернету».

В продолжение обсуждения вопроса детских перевозок она отметила, что сейчас многие родители, которые привозят детей на улицу Пароменскую для отправки в лагеря, часто нарушают правила парковки. «Есть предложение отправлять детей с Комсомольской площади», — заметила в связи с этим она.

Председатель комиссии по безопасности дорожного движения Светлана Исекеева для обсуждения вопроса предложила пригласить на следующее заседания представителя Центра детского отдыха. Члены комиссии при этом предложили рассмотреть и альтернативные варианты места отправки детей, например, в парковки возле Дома семьи.

«Надо предложить несколько вариантов. Жалко, что раньше не подумали!», — резюмировала г-жа Исекеева.