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Спорт

Псковская область примет участие в борьбе за звание «Флагман олимпийской страны»

Псковская область примет участие в борьбе за звание «Флагман олимпийской страны», которое получит регион, который обеспечит наибольшее количество зарегистрированных на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф участников Всероссийского олимпийского дня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту. 

Отметим конкурс впервые проводит Олимпийский комитет России в рамках программы развития массового спорта «Олимпийская страна». 

Регион-победитель будет удостоен звания «Флагман Олимпийской страны», а двое участников Олимпийского дня в этом субъекте федерации поедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры в Корею в качестве волонтёров. Регистрация участников Олимпийского дня будет открыта с 24 июня по 10 июля текущего года.

 

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