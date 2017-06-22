Псковская область примет участие в борьбе за звание «Флагман олимпийской страны»

17:33, 22 июня 2017, ПАИ

Псковская область примет участие в борьбе за звание «Флагман олимпийской страны», которое получит регион, который обеспечит наибольшее количество зарегистрированных на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф участников Всероссийского олимпийского дня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Отметим конкурс впервые проводит Олимпийский комитет России в рамках программы развития массового спорта «Олимпийская страна».

Регион-победитель будет удостоен звания «Флагман Олимпийской страны», а двое участников Олимпийского дня в этом субъекте федерации поедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры в Корею в качестве волонтёров. Регистрация участников Олимпийского дня будет открыта с 24 июня по 10 июля текущего года.