Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова

09:39, 23 июня 2017, ПАИ

Псковский депутат Госдумы, член парламентского комитета по транспорту и лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, что в минувшее воскресенье, 18 июня, встречался с представителями «Росавтодора» и обсуждал с ними вопросы финансирования строительства второй очереди Северного обхода Пскова.

«Денег в федеральном бюджете на этот год на строительство второй очереди Северного обхода действительно не было предусмотрено, — сказал депутат, комментируя информацию, которую в понедельник, 19 июля, озвучивал вице-губернатор Александр Кузнецов. — Подрядчик, зная это, за счёт своих собственных средств продолжал строительство, сейчас идёт с опережением: насколько мне известно, порядка 200 млн рублей было им потрачено собственных средств, чтобы обеспечить ритмичность работ».

Политик отметил, что работы на протяжении трассы ведутся, но для продолжения активного строительства моста через реку Великую необходимы дополнительные средства для оплаты расходных материалов субподрядчикам. Средства регион рассчитывает получить в результате дополнительного федерального транша.

«Позавчера мы приняли [в Государственной Думе] в 3-м чтении корректировки бюджета текущего года. После подписания всех документов — где-то к концу лета — будет перераспределение средств, выделенных регионам, которые не справляются с их освоением. И ожидается, что нам в область передадут где-то порядка 400 млн рублей, конкретная сумма будет ясна в августе», — отметил Александр Васильев. — Я уже в воскресенье встречался с представителями «Росавтодора», задавал вопрос по Северному обходу, они про него помнят и приложат усилия к тому, чтобы темпы строительства объекта не сбивались».