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Общество

Молодежный центр Пскова представил в Кампене проект программы Молодой Ганзы-2019

Представители Псковского городского молодежного центра Аркадий Егоров и Ирина Федотова приняли участие в мероприятиях Молодой Ганзы в рамках Международных Ганзейских дней в Кампене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Главной задачей делегатов от Молодежного центра была презентация проекта программы Молодой Ганзы 2019 года в Пскове. Проект представленной программы высоко оценила председатель комиссии Молодой Ганзы Лина Хандрек. Она подсказала, что нужно добавить в программу и на что обратить особое внимание.

Мероприятия Молодой Ганзы в Кампене включали в себя заседания делегатов, знакомство с городом и культурой страны в целом. Молодые люди из разных стран получили возможность посетить один из мастер-классов: велопрогулка по молочной ферме, посещение студии графики, прогулка на средневековой рыбацкой ладье или мастер-класс по работе в социальных сетях. Псковские ребята отметили, что «вариативность обязательно должна быть, ведь если человек не любит, например, танцевать, его вряд ли впечатлит мастер-класс по танцам».

Центральным событием Ганзейских дней, по мнению представителей Молодежного центра, всегда было и остается шествие участников по главным улицам города во время открытия и закрытия фестиваля: «Именно там можно ощутить и прочувствовать весь дух Ганзы - единство людей. Данное мероприятие наполняет весь город непередаваемой атмосферой: участники знакомятся, видят достопримечательности, «купаются» в гостеприимности горожан, и в то же время, представляют свой город, шествуя в национальных костюмах под звуки музыкальных инструментов. В Кампене открытие Международных Ганзейских дней проходило в формате концерта, и шествие было только в последний день, что несомненно ослабило начало фестиваля».

Делегаты были размещены в палаточном лагере в центре города, в связи с этим имели возможность принимать участие во всех мероприятиях, которые проходили помимо основной программы для молодежи.

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