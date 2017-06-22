Виктор Каменский: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания для великолучан - первостепенная задача

21:00, 22 июня 2017, ПАИ

Итоги работы в 2016 году подвели на совещании в администрации Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«Залог успешного будущего во многом зависит от развития образования, качество которого характеризуется не только оценками учеников, но и условиями, в которых организован образовательный и воспитательный процесс», – отметил глава администрации Великих Лук Виктор Каменский. Всего в 2016 году по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, обучалось 5655 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 100%, что свидетельствует о решении проблемы очерёдности для детей данной возрастной категории.

В 2016 году выпускники школ города показали в целом стабильные результаты по ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по всем предметам, достигнуто рекордное число наивысших результатов: 6 выпускников получили результат – 100 баллов, 54 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении».

Для проведения ремонтов муниципальных образовательных учреждений города из городского бюджета выделено 23,2 млн рублей, в том числе выполнен капитальный ремонт спортивных залов в лицее № 10 и школе №5, ремонт кровли в детском саду № 21 и школе № 16 , капитальный ремонт санузлов в школе № 12 и школе № 17, ремонты стоматологических кабинетов в школе № 9 и кадетской школе, заменены оконные блоки в детских садах № 1,8,20,22,24,26 и СОШ № 7,9,12 .

С целью создания условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей общеобразовательных учреждений проведены работы по ремонту санузлов, крылец в школе № 5 и лицее № 10 на сумму 992,5 тыс. руб.

В сфере культуры в 2016 году были выполнены работы по реконструкции и техническому переоснащению здания великолукского драматического театра, противопожарные мероприятия в краеведческом музее, технологическое подключение в доме культуры им. Ленина.

В рамках реализации проекта по благоустройству, музеефикации объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость», по благоустройству и содержанию мемориального воинского захоронения, по реконструкции памятного знака (пл. Юбилейная) выполнены работы на сумму 62 млн 996 тысяч рублей.

«К одному из важнейших направлений работы администрации города относится развитие материально - технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности», – напомнил Виктор Каменский. – В июне 2016 года завершены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля стадиона «Экспресс». Новое искусственное покрытие полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола. На футбольном поле теперь можно проводить не только соревнования областного, но и всероссийского уровней».

По плану спортивно-массовых мероприятий 2016 года проведено 138 городских соревнований, в которых приняли участие 10 350 человек, проведены спартакиады среди учебных заведений, среди общеобразовательных учреждений, среди молодежи допризывного возраста.

В 2016 году в девятый раз проводилась спартакиада среди промышленных предприятий и организаций города Великие Луки, в которой приняло участие 14 предприятий города.

«Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания для жителей Великих Лук является первостепенной задачей деятельности администрации города», – отметил глава администрации, переходя к сфере ЖКХ.

В рамках муниципальных программ были выполнены работы по сносу старых зданий для освобождения территорий, пригодных в дальнейшем для строительства многоквартирных домов, выполнены различные мероприятия по газификации города, по разработке проектно-сметной документации и строительству наружных сетей водопровода и канализации.

В 2016 году отремонтировано 16 тыс. 405 кв.м. дорог с грунтовым покрытием, отремонтированы дворовые территории многоквартирных жилых домов и проезды к ним площадью 17 тыс. 147 кв.м, произведен ремонт тротуаров площадью 8 тыс.191 кв.м.

В течение 2016 года проводилась реконструкция малых мостов города, совместно с областными структурами продолжалось строительство автодорожного путепровода, качественно и бесперебойно работали муниципальные ресурсоснабжающие организации МУП «Тепловые сети» и МП «Водоканал».

К 850-летия первого упоминания города Великие Луки в летописи, в 2016 году были изготовлены и установлены декоративная конструкция «Великие Луки 850», световая гирлянда с креплением на столбах освещения, скульптурная композиция «Луки», световое оформление звезды на Обелиске Славы.

В сфере градостроительного развития, строительства и архитектуры в 2016 году было выдано 155 разрешений на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, выдано 7 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов общей площадью 15 тыс. 527 кв.м.

За 2016 год в рамках реализации третьего этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 г.г.» оформлено в муниципальную собственность 192 квартиры.

В целях обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году были заключены муниципальные контракты и оформлены в муниципальную собственность 32 квартиры. По подпрограмме «Педагогические кадры города Великие Луки» в 2016 году были заключены муниципальные контракты на приобретение 6 квартир.

Семьям, имеющим трех и более детей, обратившимся в администрацию города в 2016 году, предоставлено 103 земельных участка.

В сфере малого и среднего предпринимательства на территории города в течение 2016 года было вновь зарегистрировано 145 юридических лиц и 317 индивидуальных предпринимателей.

«В 2016 году нам удалось сохранить стабильность в экономическом секторе, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг и устойчивое состояние социальной сферы, – подвел итог глава администрации. – В юбилейный для города год администрацией города проведена большая работа по выполнению плана юбилейных мероприятий. Для контроля вопросов плана, сроки исполнения которых перенесены или ещё не наступили, распоряжением Губернатора Псковской области создана межведомственная рабочая группа.

Бюджет 2017 года формировался в условиях жестких ограничений, но, несмотря на это, мы будем последовательно продолжать выполнение принятых обязательств по сохранению стабильности, недопущению снижения достигнутого уровня развития города во всех сферах деятельности».

«В период непростой внешнеполитической ситуации особенно важно сохранить целостность в обществе и максимально реализовать намеченные планы совместной работой Администрации города, депутатского корпуса, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций - на долгосрочную перспективу, на благо нашего общего будущего и на благо всех жителей города Великие Луки!» – подчеркнул Виктор Каменский.