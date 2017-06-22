В Усвятском районе прошёл противопожарный рейд

22:10, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в деревне Карпекино и в деревне Лукашонки Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты обошли 10 домовладений, под роспись проинструктировали 10 человек, распространили 15 листовок, а также провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах.

В рамках проведенного инструктажа населению рассказали об обстановке с пожарами на территории области и Усвятского района, довели информацию об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период.