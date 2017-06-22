Сотрудники Псковского музея побывали на раскопе у старой ТЭЦ
21 июня состоялось методическое занятие для сотрудников Псковского музея-заповедника на археологических раскопах на территории старой псковской ТЭЦ, сообщается на сайте учреждения.
С ходом проведения археологических раскопок и находками сотрудников музея познакомили представители Археологического центра Псковской области Елена Салмина и Сергей Салмин.
Подробности о находках, сделанных на Мстиславском раскопе у ТЭЦ, можно прочесть в публикациях «Сокровища «сплющенного» раскопа» и «Сокровища «сплющенного» раскопа: Тайна отрубленной головы».