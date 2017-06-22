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Общество

В Госдуму внесён законопроект об отмене новогодних каникул

В Госдуму внесён законопроект об отмене новогодних каникул, пишет «Интерфакс». С такой инициативой выстуили депутаты фракции КПРФ. Документ размещен  в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

При этом предлагается в России учредить еще один праздник — День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта и сделать его нерабочим днем. Коммунисты также предлагают вернуться к дате 7 ноября — Дню Великой Октябрьской социалистической революции и сделать ее праздничной. При этом 4 ноября — День народного единства — оставить также выходным. Из новогодних дат выходными днями предлагается сделать 31 декабря и 1 января, а также 7 января.

В пояснительной записке говорится, что «внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

Одновременно законопроектом исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы. «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — поясняют депутаты в документе.

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