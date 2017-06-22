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Общество

Украинские военные, возвращаясь с Донбасса, заканчивают жизнь самоубийством

Около 500 участников так называемой «антитеррористической операции» совершили суицид по возвращению с Донбасса. Такие данные приводит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своей статье «Стратегия гибридного мира», ообщает «Российская газета».

«По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий», - пишет Аваков, считающийся одним из главных сторонников продолжения войны на Донбассе.

Министр также напомнил, что «в общепризнанном международном стандарте по военным конфликтам 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы». По информации Авакова, уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие со стороны вернувшихся «защитников» увеличилось в 8 раз.

Ранее в украинской прессе были сообщения о том, что зачастую командиры украинских воинских частей выдают за самоубийства случаи гибели военнослужащих в результате неуставных отношений и конфликтов с сослуживцами.

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