В Москве мужчина убил официантку из-за отказа стать его женой

19:23, 22 июня 2017, ПАИ

В Москве мужчина убил официантку из-за отказа стать его женой, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

Днём 22 июня мужчина ворвался в кафе на улице Машкова в центре столицы и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

«По предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ (девушки) заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях», — уточнила Юлия Иванова.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.