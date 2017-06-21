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В Москве мужчина убил официантку из-за отказа стать его женой

В Москве мужчина убил официантку из-за отказа стать его женой, сообщает РИА Новости  со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

Днём 22 июня мужчина ворвался в кафе на улице Машкова в центре столицы и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

«По предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ (девушки) заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях», — уточнила Юлия Иванова.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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