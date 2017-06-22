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Общество

Псковская полиция приняла участие в акции «Завтра была война»

Псковская полиция приняла участие в социальной акции «Завтра была война», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции  во главе с начальником Управления МВД России по Псковской области генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным, а также  ветераны и члены Общественного совета при УМВД, представители отдела Росгвардии по Псковской области собрались на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда­та, чтобы почтить память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Участники акции зажгли свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата, погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, стражи порядка возложили цветы. Завершилась  церемония минутой молчания.

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