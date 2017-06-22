Псковская полиция приняла участие в акции «Завтра была война»

20:06, 22 июня 2017, ПАИ

Псковская полиция приняла участие в социальной акции «Завтра была война», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции во главе с начальником Управления МВД России по Псковской области генерал-майором полиции Юрием Инстранкиным, а также ветераны и члены Общественного совета при УМВД, представители отдела Росгвардии по Псковской области собрались на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда­та, чтобы почтить память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгли свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата, погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, стражи порядка возложили цветы. Завершилась церемония минутой молчания.