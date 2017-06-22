В День памяти и скорби у Дома офицеров в Пскове прошёл торжественный ритуал

20:10, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня в парке у Дома офицеров в Пскове состоялся торжественно-траурный ритуал возложения гирлянды в память о дне начала Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В нем приняли участие военнослужащие Псковского гарнизона, жители округа, прихожане храма Александра Невского, а также неравнодушные псковичи. От имени городских властей почтить память павших пришел депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров.

«Веяная память героям, вечная им слава», - отслужил памятную литию настоятель храма Александра Невского, Почетный гражданин Пскова отец Олег Тэор.

Минута молчания предварила церемонию возложения гирлянды и цветов. Ансамбль Дома офицеров напомнил псковичам о последнем мирном дне 1941-го, исполнив довоенный вальс.

Завершился ритуал символичным возложением зажжённых свечей к выложенному на траве георгиевскими лентами слову «Память».