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Политика

Сергей Лавров: Попытки санкционного давления на Россию тщетны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что попытки санкционного давления на Россию тщетны, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«При рассмотрении перспектив двустороннего диалога Сергей Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня, - проинформировали в министерстве. - Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период».

Сергей Лавров в ходе беседы подчеркнул, что в Москве ожидают ответа на предложения о нормализации двусторонних отношений. «В этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях. В Москве ожидают ответа на переданные в Вашингтон ранее российские предложения о нормализации этих отношений», - отметили в МИДе.

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