Более 80 тысяч человек побывают на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

22:43, 22 июня 2017, ПАИ

Более 80 тысяч человек побывают на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Организаторы также ждут миллионы зрителей и футбольных болельщиков.

«Зрителями праздника ежегодно становятся миллионы петербуржцев и гостей города. Городом предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Всего на Дворцовой площади будет 80 тысяч человек, вход осуществляется только по пригласительным билетам», - сказала председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

На главную площадь сможет попасть 31 тысяча петербургских выпускников этого года, их гости, родители и учителя, а также шесть тысяч выпускников из других российских городов и зарубежных стран

В программе праздника, главной идеей которого станет взгляд в будущее, значатся воздушный театр, выступления творческих коллективов Петербурга и известных артистов, пиротехническое шоу в акватории Невы.

Праздник выпускников «Алые паруса» впервые прошел в 1968 году, но в 1980-1990-е годы не проводился. В 2005 году он был возрожден при поддержке спонсоров. Традиционно проходит в конце июня после экзаменов на Дворцовой площади и акватории реки Невы. На него приглашают выпускников со всей страны и зарубежных стран.