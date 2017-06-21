Бездомная уроженка Псковской области помогает полиции Петербурга расследовать убийство

20:33, 22 июня 2017, ПАИ

Полиция Кировского района Санкт-Петербурга расследует убийство 57-летнего бездомного. О том, что мужчина был убит, заявила 40-летняя уроженка Псковской области, тоже бездомная, пишет neva.today.

Женщина сообщила полицейским, что мужчину убили в ноябре 2016 года, и указала место его захоронения. Полицейские нашли скелетированные останки у дома №72 по Балтийской улице, неподалеку от ночлежки. Человеческие кости лежали в канаве у железной дороги, присыпанные строительным мусором.

По подозрению в убийстве задержаны двое бездомных - 40-летняя уроженка Волосовского района Ленинградской области, и 41-летний уроженец Ленинграда, в прошлом трижды судимый.

