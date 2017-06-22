Международный Олимпийский день отмечается 23 июня

08:00, 23 июня 2017, ПАИ

23 июня отмечается Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде, сообщает calend.ru.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.

Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.

Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие, в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 15 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.

В Олимпийской хартии записано: «Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира».

В Олимпийский день силами национальных олимпийских комитетов в разных странах проводятся спортивные мероприятия, самое популярное среди которых — массовый забег (на разное расстояние — в зависимости от возраста и кондиций участников), призванный способствовать популяризации массового спорта; а также — различные культурные и образовательные мероприятия - спортивные семинары, олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными спортсменами и олимпийскими чемпионами, тематические выставки, концерты, спортивные шоу-программы. И главная цель всех этих мероприятий — продвижение олимпийских ценностей и идеалов, популяризация олимпийского движения и спорта вообще, привлечение людей к регулярным занятиям физкультурой, спортом и к здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, к Олимпийскому дню присоединится и Псковская область. Сегодня здесь пройдут различные спортивные состязания.