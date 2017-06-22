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Общество

Кодекс защиты прав потребителей составляет Роспотребнадзор

В России появится новый документ в сфере правозащиты граждан — Кодекс защиты прав потребителей, подготовкой которого в настоящее время занимается Роспотребнадзор. Свои предложения по содержанию кодекса ведомство должно изложить президенту РФ Владимиру Путину до 1 декабря, пишет газета «Известия».

По сути, этот документ — адаптированный свод правил, основанных на требованиях российского законодательства к разным сферам обслуживания. Например, в Кодексе защиты прав потребителей РФ будут упомянуты обязательство всех продавцов принимать к оплате банковскую карту «Мир» и отмена так называемого мобильного рабства.

Однако, как предположили источники издания, Роспотребнадзор собирается включить в Кодекс и некоторые пункты, не соответствующие напрямую российским законам, но имеющие прецеденты в международном праве. Например, действие документа могут распространить на потребителей госуслуг.

Поручение подготовить свод нормативов по защите прав российских потребителей, сведя воедино разрозненные требования отечественного законодательства, Роспотребнадзор получил в апреле по итогам Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей».

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