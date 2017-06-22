0
17:56
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
18:41
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
18:18
Вера в сбитень
16:39
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
14:46
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
13:44
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
20:55
Работы на строительстве Северного обхода ведутся на всём протяжении трассы - Александр Кузнецов
Еще новости
Экономика

Штрафы для бизнеса в России в 2016 году снизились на 66 млрд рублей

Минэкономразвития представило в Правительство РФ доклад об осуществлении государственного и муниципального контроля в 2016 году, согласно которому на бизнес было наложено на 66 млрд рублей меньше штрафов, чем в 2015 году. Об этом пишет газета «Известия».

Общий объем штрафов в 2016 году составил 100,9 млрд рублей. Сокращение объема штрафов произошло из-за снижения материальных санкций со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС). В то же время прочие федеральные и региональные ведомства наложили на бизнес на 8 млрд штрафов больше.

В 2015 году объем штрафов, наложенных на бизнес ФТС, составил 145 млрд рублей, а в 2016 году снизился до 72 млрд рублей. Это при том, что в 2014 году объем достигал 245 млрд рублей.

Снижение нагрузки на бизнес стало следствием реформы контрольно-надзорной деятельности, которую проводит Правительство России. В рамках этой реформы появился проект о реформе контроля и надзора за бизнесом, кроме этого, в правительство был внесен законопроект о контрольно-надзорной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве 3
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
21 июня 2017
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован 1
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня 2017
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
21 июня 2017
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
Работы на строительстве Северного обхода ведутся на всём протяжении трассы - Александр Кузнецов
19 июня 2017
Работы на строительстве Северного обхода ведутся на всём протяжении трассы - Александр Кузнецов 1
Александр Кузнецов обсудил с подрядчиками график строительства второй очереди Северного обхода Пскова
19 июня 2017
Александр Кузнецов обсудил с подрядчиками график строительства второй очереди Северного обхода Пскова 2
На базе псковского бизнес-инкубатора создали информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства
19 июня 2017
На базе псковского бизнес-инкубатора создали информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства 2

Идет загрузка...