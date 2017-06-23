За организацию азартных игр трое великолучан заплатят штраф

09:05, 23 июня 2017, ПАИ

Трое жителей города Великие Луки оштрафованы за организацию и проведение азартных игр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в начале 2016 года подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с целью извлечения незаконных доходов организовали в арендуемых ими нежилых помещениях на территории Великих Лук незаконную игорную деятельность, где на систематической основе проводили азартные игры.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности каждого из виновных, роли и степени участия в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 40 до 300 тысяч рублей.