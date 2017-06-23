0
08:38
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
15:28
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
19:22
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
18:30
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Еще новости
Происшествия

За организацию азартных игр трое великолучан заплатят штраф

Трое жителей города Великие Луки оштрафованы за организацию и проведение азартных игр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в начале 2016 года подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с целью извлечения незаконных доходов организовали в арендуемых ими нежилых помещениях на территории Великих Лук незаконную игорную деятельность, где на систематической основе проводили азартные игры.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности каждого из виновных, роли и степени участия в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере от 40 до 300 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
23 июня 2017
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 11
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
20 июня 2017
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
20 июня 2017
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове

Идет загрузка...