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Общество

Дороги отремонтированы в Бежаницах по требованию прокурора

В Бежаницах по требованию прокурора произведен ремонт автомобильных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ряд дорог, находящихся в ведении и на территории муниципального образования «Бежаницы», содержались с нарушениями обязательных требований. Так, имелись выбоины, превышающие предельно допустимые значения, установленные ГОСТ Р 50597-93,на улице Философовой возле дома № 24, улице Лары Михеенко возле дома № 26, улице Советской возле дома № 92, улице Дружбы возле домов №№ 14-18, возле дома № 9 по улице Советской в посёлке Бежаницы.

В этой связи прокурор района внёс в адрес главы администрации городского поселения представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время по улице Философовой, Лары Михеенко, Советской проведен ямочный ремонт дорожного покрытия, осуществлено асфальтирование дорог возле домов №№ 14-18 по улице Дружбы.

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