0
08:38
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
15:28
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
19:22
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
18:30
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Еще новости
Происшествия

Водитель «Шевроле» сбил двух пешеходов в Великих Луках

21 июня в Великих Луках на улице Гагарина, 19 произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

63-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» наехал на 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель был трезв.

В итоге девушка с полученными травмами была госпитализирована.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
23 июня 2017
Подросток из Псковского района отправится в колонию за разврат с несовершеннолетней односельчанкой
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 11
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
20 июня 2017
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
20 июня 2017
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове

Идет загрузка...