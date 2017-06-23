Водитель «Шевроле» сбил двух пешеходов в Великих Луках

09:18, 23 июня 2017, ПАИ

21 июня в Великих Луках на улице Гагарина, 19 произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

63-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» наехал на 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель был трезв.

В итоге девушка с полученными травмами была госпитализирована.