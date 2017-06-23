Пьяный водитель мопеда перевернулся на дороге в Опочецком районе

09:29, 23 июня 2017, ПАИ

22 июня в Опочецком районе на 21-м км дороги Красногородск – Мозули 37-летний водитель мопеда «Альфа», не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобилист с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, в Пскове на улице Юбилейной, 51 61-летний водитель машины «Фиат» столкнулся с автомобилем «Хендай», за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате ДТП пострадали четыре человека — сам водитель, две 31-летние и 30-летняя пассажирки.