Президент России призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач

09:47, 23 июня 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ 2017 года. Обращение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой, с замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью, расстаётесь со своими учителями, которые открыли для вас мир знаний, научили труду и усердию, старались воспитать вас честными, порядочными людьми. Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники, - сказал В. Путин. - Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения».

Он призвал выпускников не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач. «Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал, - сказал российский лидер. - Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам! Будьте успешными и счастливыми!»

