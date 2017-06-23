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Общество

Прокуратура выявила нарушения в стругокрасненском лагере «Дружба»

Прокуратура Стругокрасненского района выявила нарушения в деятельности оздоровительного лагеря «Дружба», расположенного в деревне Углы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

На момент проверки первой смены в лагере работали 35 сотрудников, в отношении 15 из них, вопреки статьям 351.1 и 65 Трудового кодекса РФ, не получены справки о наличии (отсутствии) судимости.

Кроме того, не соблюден рекомендуемый стандарт оснащения медицинского пункта учреждения медизделиями и лекарствами.

В адрес директора ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления» внесено представление об устранении этих нарушений.

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